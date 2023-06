Schon kurz nach der angekündigten Übernahme hatten Medien darüber berichtet, dass der Chef der UBS-Vermögensverwaltungssparte, Iqbal Khan, in Asien um CS-Mitarbeitende werbe, um sie im Unternehmen zu behalten. Unter anderem seien auch finanzielle Anreize in Aussicht gestellt worden. Dass Young nun zur UBS komme, sei ein Erfolg dieser Bemühungen. So sei Khan laut informierten Personen massgeblich an Youngs Einstellung beteiligt. Sie werde bei der UBS August Hatecke ersetzen, der derzeit als Co-Leiter für Asien tätig ist. Er werde eine neue Position in Zürich erhalten.