Das Aktienhandelsgeschäft der Credit Suisse (CS) in China soll offenbar verkauft werden. Die UBS, welche die CS am Montag offiziell übernehmen wird, betreibe im Reich der Mitte bereits ein eigenes Aktienhandelsgeschäft, schreibt die Nachrichtenagentur Reuters in einem Bericht vom Freitag. Ein Unternehmen dürfe aber nicht zwei Lizenzen halten.

09.06.2023 07:59