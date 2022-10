Die nach den Grosspannen im vergangenen Jahr und mehreren Verlustquartalen stark angeschlagene Credit Suisse will am 27. Oktober die Ergebnisse ihrer Strategieüberprüfung präsentieren. In den vergangenen Wochen wurde auch immer wieder über einen Bedarf der Grossbank an Kapital spekuliert. Ein Verkauf von Firmenteilen würde die Kapitalsituation verbessern.