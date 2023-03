Die von Institut verwalteten Kundenvermögen (AuM) beliefen sich zum Jahresende 2022 auf 192 Milliarden Franken, was einem Rückgang von 12 Prozent gegenüber Ende 2021 entspricht. Während des gesamten Jahres habe die Gruppe in den Geschäftsbereichen Privatkunden und Asset Management allerdings Nettoneugeldzuflüsse verzeichnen können, heisst es in der Mitteilung. Genauere Details dazu werden allerdings nicht genannt. Die gesamten Kundenvermögen der Gruppe beliefen sich Ende 2022 auf 300 Milliarden Franken.