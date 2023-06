Die Schweizer Privatbanken haben auch im laufenden Jahr ihr Onlineangebot weiter ausgebaut und ihrer Kundschaft neue digitale Lösungen offeriert. In den sozialen Medien verlieren die Finanzinstitute allerdings an Reichweite. Zu diesem Schluss kommt eine am Dienstag publizierte Studie des Beratungsunternehmens Colombus Consulting.

06.06.2023 09:54