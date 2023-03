Bei den Arbeitslosenzahlen nimmt das Institut einen Anstieg um knapp 100 000 Personen an, so dass im Jahresmittel knapp 2,52 Millionen Menschen arbeitslos sein werden. "Das entspricht einer Quote von 5,4 Prozent, ein Anstieg um 0,1 Prozentpunkte gegenüber 2022." Für 2024 werden rund 2,49 Millionen Arbeitslose erwartet, was einer Quote von wieder 5,3 Prozent entspricht.