(Ausführliche Fassung) - Durchgesetzte Preiserhöhungen und ein vorteilhafter Produktmix schieben den US-Konsumgüterkonzern Procter & Gamble (P&G) an. Der Konzern mit Marken wie Ariel, Pampers und Braun schnitt im dritten Geschäftsquartal bis Ende März besser ab als von den Analysten erwartet. Deshalb setzte das Management seine Umsatzprognose nach oben, wie das Unternehmen am Freitag in Cincinnati mitteilte. An seinem Gewinnziel hielt der Konzern fest. An der Börse kamen die Nachrichten gut an.

21.04.2023 15:55