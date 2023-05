Der Vermietungsmarkt für Qualitätsliegenschaften an zentralen Lagen in den Wirtschaftszentren, wo PSP aktiv ist, sei intakt. "Die Nachfrage ist da", sagte Balzarini. Vor allem in Genf und Zürich sei der Markt sehr dynamisch. Aber an Nebenlagen bleibe die Vermietung herausfordernd. Auch der Transaktionsmarkt für Objekte an guten innerstädtischen Lagen habe sich bezüglich Preise und Anfangsrenditen kaum verändert. Aber die Anzahl Transaktionen verharrte auf tiefem Niveau.