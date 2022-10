Rezessionsängste, der Ukraine-Krieg und die hohe Inflation hielten mögliche Emittenten für Wertpapiere davon ab, sich künftig auf dem Börsenparkett in Deutschland zu positionieren, heisst es in der Analyse. Im vierten Quartal werde wohl keine weitere Erstnotiz in Frankfurt verzeichnet. Im günstigsten Fall "liegen noch ein oder zwei kleinere IPOs (Initial Public Offerings - Erstemissionen) im Bereich des Möglichen", sagt Nadja Picard, Expertin für das europäische Kapitalmarktgeschäft bei PwC Deutschland, in dem Papier. "Unter diesen schwierigen Bedingungen traut sich aktuell kaum ein Unternehmen an die Börse."