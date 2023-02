Der Flugzeugbauer Airbus und sein Grosskunde Qatar Airways haben sich im Rechtsstreit über die Beschädigung der A350-Oberfläche gütlich geeinigt. Wie der Dax-Konzern am Mittwoch in Toulouse mitteilte, ist ein Reparaturprojekt angelaufen. Beide Parteien freuten sich darauf, die Flugzeuge wieder sicher in die Luft zu bringen, hiess es weiter nach der einvernehmlichen Einigung. Die Einzelheiten des Vergleichs seien vertraulich.

01.02.2023 18:29