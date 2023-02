In seinem Basisgeschäft profitiert der Konzern derzeit erheblich davon, dass er in der Pandemie überproportional viele Diagnostikgeräte verkaufen konnte. Diese müssen beispielsweise mit Testkits bestückt werden, was in der Folge eine stetige Nachfrage nach sogenannten Verbrauchsmaterialien schafft. Weitaus besser als noch 2021 verkaufte sich zuletzt auch der Tuberkulosetest Quantiferon, der als führend gilt.