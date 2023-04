Die für Russlands Finanzsektor wichtige Raiffeisen Bank International (RBI) arbeitet an einem Ausstieg aus dem Land. Die österreichische Bank konzentriere sich auf einen möglichen Verkauf oder eine Abspaltung, sagte RBI-Chef Johann Strobl am Donnerstag bei der Hauptversammlung der Aktionäre in Wien.

30.03.2023 12:28