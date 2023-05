Die Raiffeisen Bank International (RBI) will nicht mehr den internationalen Zahlungsverkehr in Belarus abwickeln. Ein Sprecher des österreichischen Bankkonzerns bestätigte am Freitag, dass die RBI Ende Juli ihre Tätigkeit als sogenannte Korrespondenzbank in dem mit Sanktionen belegten Land einstellen wird. Zuvor hatte das unabhängige belarussische Medienportal "Nascha Niwa" über diesen Schritt berichtet.

19.05.2023 15:23