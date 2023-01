Mit der Verselbständigung der Geschäftsstellen in Zürich und Basel seien innerhalb eines Jahres sechs neue Genossenschaftsbanken geschaffen worden, teilte Raiffeisen am Dienstag mit. Im Jahr 2022 waren bereits die in Bern, Thalwil, Winterthur und in Sankt Gallen in eigenständige Genossenschaftsbanken überführt worden.