Der Gruppengewinn verbesserte sich im vergangenen Jahr um knapp 11 Prozent auf 1,18 Milliarden Franken. Gleichzeitig sieht sich die drittgrösste Bankengruppe der Schweiz mit ihrer Strategie auf Kurs, die Ertragsbasis zu verbreitern. "Heute ist Raiffeisen auch eine Anlagebank", sagte CEO Heinz Huber am Donnerstag an der Bilanzmedienkonferenz in Zürich.