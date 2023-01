Die Anlagegruppe Realstone Wohnimmobilien Schweiz (RIRS) hat zehn neue Liegenschaften zugekauft. Diese sind auf acht Kantone in der West- und Deutschschweiz verteilt. Damit macht die Gruppe einen weiteren Schritt in Richtung der geografischen Diversifizierung, wie die Anlagestiftung am Mittwoch mitteilte.

18.01.2023 07:32