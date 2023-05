In den vergangenen zehn Jahren wurden nach Bimco-Berechnungen weltweit 7780 Schiffe mit einer Tragfähigkeit von 285 Millionen Tonnen recycelt, mehrheitlich Schiffe, die in den 1990er Jahren gebaut wurden. "In den nächsten zehn Jahren werden Schiffe, die in den 2000er Jahren gebaut wurden, die Hauptquelle für das Recycling sein", schreibt der Verband. "Im Vergleich zu den 1990er Jahren wurde in den 2000er Jahren mehr als doppelt so viel Tragfähigkeit gebaut, was den erwarteten Anstieg des Recyclings vorantreiben wird." Bimco führt den steigenden Recyclingbedarf zumindest teilweise darauf zurück, dass die die Schifffahrtsindustrie mit strengeren Vorschriften für Treibhausgasemissionen konfrontiert ist.