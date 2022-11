Die Schweizer Börse SIX erhält einen neuen Handelsteilnehmer. Der Aktienbroker Redburn (Europa) sei der sechste neue Teilnehmer, der in 2022 den Handel an der SIX aufnehme, teilte die Börsenbetreiberin am Montag mit. Damit umfasst die gesamte Liste den Angaben zufolge nun 96 Teilnehmer.

21.11.2022 08:30