Die dänische Reederei A.P. Moller-Maersk bekommt zum Jahreswechsel einen neuen Chef. Soren Skou übergebe den Staffelstab an Vincent Clerc, teilte Maersk am Montag in Kopenhagen mit. Clerc ist seit mehr als zwanzig Jahren im Unternehmen und leitet seit 2019 den Geschäftsbereich Ocean & Logistics.

12.12.2022 09:35