Damit endet nach über 90 Jahren die Geschichte der Reformhaus-Kette in der Schweiz. 1929 hatte Rudolf Müller sein erstes Reformhaus am Rennweg 15 in Zürich eröffnet, das heute noch das grösste Reformhaus der Schweiz ist, wie auf der Firmenhomepage steht. Insgesamt hat die Kette 37 Filialen in der Deutschschweiz und im Tessin.