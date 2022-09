Darauf hätten sich der SRV und die Swiss an einem Treffen vor drei Wochen geeinigt, teilte der SRV am Montag in einem Newsletter an seine Mitglieder mit, welcher der Nachrichtenagentur AWP vorliegt. Man habe sich auf eine einheitliche Branchenlösung verständigt. In Deutschland hatte der Swiss-Mutterkonzern Lufthansa auch eine ähnliche Lösung mit den betroffenen Reisebüros gefunden.