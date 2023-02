(Ausführliche Fassung) - Die Erholung des Reiseverkehrs hat den französischen Bau- und Dienstleistungskonzern Vinci mit seinen Flughäfen und Mautautobahnen im vergangenen Jahr kräftig angetrieben. Aber auch das Baugeschäft lief trotz Lieferkettenproblemen und höheren Kosten gut. Unter dem Strich verdienten die Franzosen laut einer Mitteilung vom Donnerstag mit 4,3 Milliarden Euro fast zwei Drittel mehr als 2021. Das war auch mehr, als Analysten im Durchschnitt erwartet hatten. Die Dividende soll von 2,90 auf 4,00 Euro je Aktie steigen. Das entspricht einer Dividendenrendite von 3,8 Prozent. An der Börse kam all das gut an.

09.02.2023 12:40