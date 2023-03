Das Biotechunternehmen Relief Therapeutics verkauft seinen medizinischen Lebensmittelergänzungs-Riegel neu auch in Europa. Für die USA hatte Relief die Verfügbarkeit erst vor einigen Tagen angekündigt. Der Riegel richtet sich vor allem an Menschen, die an Phenylketonurie (PKU) leiden, einer angeborenen Stoffwechselkrankheit des Aminosäurestoffwechsels.

16.03.2023 07:53