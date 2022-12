Die massiven Kundenabflüsse bei der Credit Suisse (CS), über welche die Schweizer Grossbank in der Vorwoche berichtet hatte, haben gemäss CS-Präsident Axel Lehmann mittlerweile teilweise wieder gedreht. Nur sehr wenige Kunden hätten der Credit Suisse zudem vollständig verlassen, sagte Lehmann am Donnerstag laut einem Reuters-Bericht an einer Bankenkonferenz der "Financial Times".

01.12.2022 13:09