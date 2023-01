In der Rewe-Touristiksparte, zu der Reiseveranstalter wie Dertour, Jahn-Reisen und ITS gehören, seien die Umsätze nach den Einbrüchen durch die Pandemie im Jahr 2022 wieder auf das Vor-Corona-Niveau gestiegen, berichtete der Manager. Beim Gewinn sehe es allerdings nicht ganz so gut aus. "Wir dürften es knapp schaffen, eine schwarze Null oder eine rote Null zu erzielen", sagte Souque. Die zahlreichen Probleme an den Flughäfen und viele Stornierungen von Flügen hätten Rewe als Reiseveranstalter, der für den Kunden eine Lösung finden müsse, eine Menge Geld gekostet.