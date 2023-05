Gegen 9.15 Uhr steigen die Titel mit plus 4,9 Prozent auf 156,70 Franken an die Spitze im SMI. Kurz nach Handelsstart kletterten die Papier sogar bis auf 158,30 Franken und übertrafen damit ihr bisheriges Allzeithoch von 152,55 Franken. Der Schweizer Leitindex liegt mit 0,42 Prozent im Plus.