Die Aktien der Richemont-Gruppe sind am Mittwoch mit tieferen Notierungen in den Handel gestartet, drehten in der Folge aber ins Plus. Der Schmuck- und Uhrenkonzern hat für das Weihnachtsquartal eher enttäuschende Umsatzzahlen vorgelegt. Vor allem das Geschäft in China litt unter den Entwicklungen der Corona-Pandemie. Analysten gehen nun aber von einer Erholung im so wichtigen chinesischen Markt aus.

18.01.2023 10:00