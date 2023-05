Im Geschäftsjahr 2022/23 per Ende März stieg der Umsatz der Gruppe, zu der auch Marken wie IWC oder Piaget zählen, um 19 Prozent auf knapp 20 Milliarden Euro, wie es am Freitag hiess. Darin sind die an den Onlinehändler Farfetch verkauften YNAP-Aktivitäten nicht enthalten. Farfetch will bis Ende 2023 eine Online-Plattform für die gesamte Branche aufbauen.