Der Luxusgüterkonzern Richemont will mit einer Open-Access-Plattform Kriminalität im Uhren- und Schmucksektor bekämpfen. Mit "Enquirus" soll eine internationale Datenbank entstehen, auf der Uhren- und Schmuckhersteller, Polizeibehörden, Versicherungen sowie Vertreter des Gebrauchtwarenmarkts und Kunden gestohlene Gegenstände registrieren können, wie Richemont am Donnerstag in einer Mitteilung bekannt gab.

30.03.2023 13:17