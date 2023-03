(Aktualisierte Fassung: Durchgehend ergänzt) - Der Luxusgüterkonzern Richemont will mit einer Open-Access-Plattform Kriminalität im Uhren- und Schmucksektor bekämpfen. Mit "Enquirus" soll eine internationale Datenbank für vermisste Uhren und Schmuck entstehen, wie Richemont am Donnerstag in einer Mitteilung bekannt gab.

30.03.2023 14:54