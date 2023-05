Diese Aktienzahl repräsentiere 1,7 Prozent des ausstehenden Kapitals bzw. 1,0 Prozent der Stimmrechte, heisst es am Freitag in einer Mitteilung. Die zurückgekauften Aktien werden allerdings nicht vernichtet, sondern im eigenen Bestand gehalten, um die Aktienzuteilung an Führungskräfte und Mitarbeiter im Rahmen des langfristigen Incentive-Plans zu sichern.