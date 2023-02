Zudem werde den Aktionären am 6. September an der Generalversammlung Bram Schot zur Wahl in den Verwaltungsrat als nicht-exekutives Mitglied vorgeschlagen. Der gebürtige Niederländer verfügt laut der Mitteilung über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in der Automobilbranche. Er sei in verschiedenen Führungspositionen unter anderem bei DaimlerChrysler, Mercedes-Benz, Volkswagen und Audi tätig gewesen.