Mit den Anpassungen soll dem Alter, den Amtszeiten und den Kompetenzen im Verwaltungsrat Rechnung getragen werden. "Die Reihe von Veränderungen, die wir heute ankündigen, werden in den kommenden 10 bis 16 Monaten in Kraft treten", kündigt Rupert in der Mitteilung an. "Sie spiegeln die laufende Umsetzung unseres Nachfolgeplans für langjährige Mitglieder wider."