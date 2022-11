Für das im September abgeschlossene Halbjahr weist Richemont am Freitag in einer Mitteilung einen Reinverlust von 2,87 Milliarden Euro aus. Im Zuge des im August angekündigten Verkaufs der Online-Tochter Yoox-Net-A-Porter (YNAP) an den britischen Onlinehändler Farfetch ergab sich eine Belastung in Milliardenhöhe, das meiste davon in Form von Wertberichtigungen.