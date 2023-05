Zum Wachstum hätten alle Regionen, Vertriebskanäle und Sparten einen Beitrag geleistet, heisst es weiter. Insbesondere in der Schmucksparte läuft das Geschäft auf Hochtouren. Vor allem dank Cartier kletterte der Umsatz in Lokalwährungen um 16 Prozent in die Höhe, dies bei einer hohen Marge von 35 Prozent. Die Uhrmacher wuchsen mit 8 Prozent (Marge: 19%).