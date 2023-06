Der Spinnereimaschinenhersteller Rieter geht an der heute startenden Branchenmesse ITMA in Mailand mit zahlreichen Produktneuerungen auf Kundenfang. Das Highlight sei eine neue Luftspinnmaschine mit dem Namen J70, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Diese ermögliche den Spinnereien ein bisher unerreicht tiefes Niveau an Produktionskosten pro Kilogramm Garn und sei gleichzeitig sehr flexibel und zuverlässig.

08.06.2023 11:14