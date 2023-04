Konzernweit haben die nachlassenden Covid-Verkäufe zu einem Umsatzrückgang um 7 Prozent auf 15,3 Milliarden Franken in den ersten drei Monaten geführt, wie Roche am Mittwoch mitteilte. Zu konstanten Wechselkursen nahmen die Verkäufe um 3 Prozent ab und lagen damit im Rahmen der Zielsetzung des Roche-Managements. Rechne man den Corona-Einfluss heraus, hätten die Konzernverkäufe um 8 Prozent zugenommen, hebt der Konzern in der Mitteilung hervor.