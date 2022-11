Beim Pharmakonzern Roche geben zum Wochenstart sowohl die Genussscheine als auch die Inhaberaktien im frühen Handel klar nach. Grund dafür sind die am Morgen veröffentlichten Daten aus dem Alzheimer-Programm. Obwohl das Programm als eine riskante Wette galt - Erfolge in der Alzheimer-Forschung sind rar -, macht sich am Markt erst einmal Enttäuschung bemerkbar.

14.11.2022 09:40