Die Valoren von Roche sind am Dienstag mit klaren Verlusten in den Handel gestartet und sind damit im SMI klares Schlusslicht. Eine Enttäuschung ist insbesondere die Umsatzentwicklung im Pharmageschäft. Geglättet werden die Wogen, weil das Management trotzdem an den Zielen für das Gesamtjahr festhält.

18.10.2022 09:43