Der Pharmakonzern Roche darf sein Mittel Evrysdi in der Schweiz künftig bei Säuglingen ab dem Alter von 16 Tagen einsetzen. Damit darf Evrysdi noch früher als bisher eingesetzt werden, wie Roche am Donnerstag mitteilte. In der bisherigen Zulassung durfte das Mittel ab einem Alter von zwei Monaten eingesetzt werden.

22.12.2022 07:22