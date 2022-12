Roche zahlt seinen Mitarbeitenden in der Schweiz im kommenden Jahr mehr Geld. Die Lohnsumme steigt beim Basler Pharmakonzern für seine hierzulande tätigen rund 14'200 Mitarbeitenden per 1. April 2023 um 2,3 Prozent, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte.

07.12.2022 09:54