Zunächst konznentriere man sich bei der Plattform auf die Überwachung des Fortschreitens von chronischen Nierenerkrankungen und Herzinsuffizienzen. In den USA leiden laut der Mitteilung 37 Millionen Menschen an chronischer Nierenerkrankung und 6,5 Milionen an Herzinsuffizienz. Regelmässige Tests seien entscheidend, um das Fortschreiten dieser Krankheiten zu überwachen und bisher gebe es keine Tests für den Heimgebrauch. Gemeinsam könne man die Fähigkeiten zur Umsetzung gewinnen, um den massiven globalen Bedarf für solche Tests zu decken, wird Cristin Hubbard, Global Head of Partnering bei Roche Diagnostics, in der Mitteilung zitiert.