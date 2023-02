Dabei setzte die Pharmasparte 45,6 Milliarden um, was 1 Prozent mehr war als im Jahr zuvor. Im Diagnostik-Geschäft verharrten die Einnahmen auf 17,7 Milliarden Franken. In beiden Sparten sind die Corona-Umsätze bereits 2022 um zusammen genommen rund 1,1 Milliarden zurückgegangen. In der Pharmasparte kam zudem noch die Umsatzerosion durch Biosimilars für die altgedienten Medikamente Mabthera, Avastin und Herceptin hinzu. Zusammen verzeichneten sie Verkaufsrückgänge von 1,9 Milliarden Franken.