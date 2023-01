Der Pharmakonzern Roche hat in der Phase-III-Studie IMbrave050 die gesteckten Ziele erreicht. Bei Patienten, die an Leberzellkrebs leiden, senkte die eingesetzte Therapie das Risiko, dass der Krebs zurückkehrte, teilte Roche am Donnerstag mit.

19.01.2023 07:16