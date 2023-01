Mit der vorzeitigen Zulassung durch die Genehmigungsbehörde LfU darf Rock Tech 1 040 Betonpfähle in den Boden einbringen. In den nächsten Wochen sollen erste grössere Arbeiten vor Ort für das Projekt beginnen, teilte Rock Tech mit. Bei den Pfählungsarbeiten gehe es um die Prüfung der Tragfähigkeit des Baugrundes. Eine endgültige Baugenehmigung steht noch aus. Unternehmenssprecher Andre Mandel zeigte sich am Donnerstag aber zuversichtlich, dass diese noch im ersten Quartal des Jahres kommen könnte.