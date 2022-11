In den ersten neun Monaten konnte die RTL-Gruppe deutlich mehr zahlende Abonnenten für ihre Streaming-Plattformen RTL+ in Deutschland und Videoland in den Niederlanden gewinnen. Mit knapp 4,8 Millionen zahlenden Kunden lag die Zahl rund 40 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Allerdings nimmt das Tempo ab: Die Zahl der Bezahlkunden bei RTL+ stieg um mehr als die Hälfte, bei Videoland gab es ein Plus von fast zehn Prozent - in beiden Fällen fiel die Wachstumsrate deutlich geringer aus als im Vorjahreszeitraum.