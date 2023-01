Beyond Gravity mit Hauptsitz in Zürich beschäftigt den Angaben nach rund 1600 Mitarbeitende an zwölf Standorten in sechs Ländern. Die bisherige Ruag Space soll gemäss früheren Angaben der Ruag-Holding bis spätestens Ende 2025 verkauft werden. Beyond Gravity entwickelt und produziert Produkte für Satelliten, Trägerraketen und die Halbleiterindustrie und erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von rund 319 Millionen Franken.