Auf Basis vorläufiger Zahlen beläuft sich das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) demnach auf 6,31 Milliarden Euro. Das Management war in seiner Prognose von maximal 5,5 Milliarden Euro ausgegangen. Allein so viel ist vergangenes Jahr nun sogar auf das Kerngeschäft insgesamt entfallen, zu dem die Essener ausserdem die Bereiche Windkraft an Land und auf See und Solar zählen.