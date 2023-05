(Ausführliche Fassung) - Europas grösster Billigflieger Ryanair kauft wieder im grossen Stil bei Boeing ein. Die Bestellung umfasse 150 Mittelstreckenjets in der neuen Langversion 737 Max 10, wie beide Unternehmen am Dienstag mitteilten. Hinzu kommen Optionen über weitere 150 Maschinen des Typs. Für den US-Hersteller ist das Geschäft ein grosses Ding, zumal die Zulassung der Langversion durch die Behörden nur noch aufgrund einer massgeschneiderten Ausnahme möglich ist. An den Börsen kam die Bestellung der irischen Ryanair gut an.

09.05.2023 17:39