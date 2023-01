Das Board of Directors ist in US-amerikanischen Firmen für die Interessen der Anteilseigner zuständig. Salesforce steht unter Druck, da die Firma in den vergangenen Jahren unter anderem durch milliardenschwere Zukäufe und Einstellungen stark expandiert hat. In diesem Monat hatte Vorstandschef Benioff auf die absehbar schwierigere Lage reagiert, indem er einen grossen Stellenabbau im Umfang von zehn Prozent der Jobs ankündigte. Das entspricht rund 8000 Beschäftigten des kalifornischen Softwarekonzerns./men/stw/ngu